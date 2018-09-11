A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Ömer Bayram kısa bir değerlendirmede bulundu. Ömer Bayram, sakatlığı hakkında da konuşurken taraftara da bir mesaj gönderdi.

İşte Ömer Bayram'ın maç sonundaki açıklamaları...

''Maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Böyle olacağı varmış, genç bir takım. Benim 11'de ilk maçım, herkes alışacak. Türkiye rahat olsun, çok yetenekli oyunculara sahibiz. Başakşehir maçında bileğim burkulmuştu, ufak bir sakatlığım vardı. Medyada çok şey yazıyordu ama ben kendi durumuma baktım, kendimi iyi hissettim ve hoca da bana şans verdi. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.''

GALATASARAY'A TRANSFERİ...

''Her şey çok hızlı geçti benim adıma. Galatasaray'a transferim son gündü, dönüşte artık Galatasaray'a transferin tadını çıkaracağız. Biz Milli Takım olalı taraftara heyecan veriyoruz.''

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