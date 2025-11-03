Habertürk
        Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı

        Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini kutladı

        Giriş: 03.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:14
        Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesine yönelik kararın, Türk dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olmasını diledi.

        UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli karara imza atıldığını belirten Çelik, "Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        "DİL, BİR MİLLETİN HAFIZASI, KÜLTÜRÜN TAŞIYICISIDIR"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dil, bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık'ın, Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        Türkiye ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu anlamlı kararın, Türk dilinin korunmasına, köklü geçmişinin ve kardeş ülkeler arasındaki bağın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Duran, "Dil, bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

