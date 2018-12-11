On Numara için büyük heyecan dün akşamki 853. hafta çekilişiyle sona erdi. On Numara'da 10 bilen 4 kişi 84 bin 465 lira 85 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan il ve ilçeler şöyle; ADANA / SEYHAN - DENİZLİ / ACIPAYAM - İSTANBUL / ATAŞEHİR - MUĞLA / FETHİYE. İşte merakla araştırılan On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI: 03 - 05 - 06 - 11 - 20 - 21 - 23 - 30 - 31 - 37 - 43 - 46 - 47 - 51 - 52 - 55 - 59 - 65 - 67 - 72 - 77 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. İşte On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri:

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 84.465,85 TL 9 bilen kişi sayısı : 116 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.941,75 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.892 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 119,10 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.859 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,80 TL 6 bilen kişi sayısı : 118.982 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 180.909 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

On Numara çekilişinde toplam 2 milyon 252 bin 410 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 691 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 500 bin 535 lira 57 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

ON Numara çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi günleri saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekilişler MPİ'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Tüm sayısal oyun çekilişleri Ankara Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Genel Müdürlük binasında gerçekleştiriliyor.

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