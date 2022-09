Sisal Şans tarafından, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Kazandıran rakamlar canlı yayında, noter huzurunda açıklanıyor. Şans oyunu severlerin gözü On Numara çekiliş sınuçlarında. Peki, On numara'da bu hafta büyük ikramiye ne kadar? İşte On Numara bilet sorgulama ekranı...