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İleriki yıllarda Justin teker teker istediği görüntüye kavuştu. Hatta kilden yapılmış bir mankenin üzerinde gelecek operasyonda sahip olmak istediği karın kaslarını modelliyor ve hayal ettiği görüntüyü çizim yeteneği sayesinde kağıtlara döküyor.

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Her ne kadar kendisi Barbie'nin sevgilisi Ken olarak anılsa da amacı bu değildi. Evet, Justin bir oyuncak bebek kadar kusursuz olmayı arzuluyordu ancak Ken olarak anılmak, kendiliğinden gelişen bir ündü.