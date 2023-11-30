Ona gerçek hayattaki Ken bebek diyorlar! İşte Justin Jedlica'nın hikâyesi
32 yaşındaki Justin, hep hayali olan görüntüye kavuşmak için birçok operasyon geçirdi. Görünüşü nedeniyle sosyal medyada, Barbie'nin sevgilisi olan Ken'e benzetiliyor.
32 yaşındaki Justin Jedlica, hep arzuladığı kusursuz görüntü için 125 ameliyat geçirdi ve 158 bin dolar harcadı. Önce kas implantı sonra çene dolgusu derken sayısız operasyon birbirini takip etti.
Justin 12 yaşından itibaren zengin ve lüks yaşama karşı hayranlık duyduğunu ve ailesinin de böyle olmasını dilediğini anlatıyor. Ona ilham veren zengin insanların sürekli estetik ameliyatlar geçirmesi de ayrıca dikkatini çekiyordu.
Justin'in istediği şatafatlı hayatın yanında kendi ailesi onun gerçekliğini paylaşmıyordu. Maddi durumları Justin'in hayali gibi değildi ve karşılayabildikleri tek hobi, kağıt ve kalem almaktı; bu yüzden Justin küçüklüğünden beri çizimler yapıyor.
İleriki yıllarda Justin teker teker istediği görüntüye kavuştu. Hatta kilden yapılmış bir mankenin üzerinde gelecek operasyonda sahip olmak istediği karın kaslarını modelliyor ve hayal ettiği görüntüyü çizim yeteneği sayesinde kağıtlara döküyor.
Her ne kadar kendisi Barbie'nin sevgilisi Ken olarak anılsa da amacı bu değildi. Evet, Justin bir oyuncak bebek kadar kusursuz olmayı arzuluyordu ancak Ken olarak anılmak, kendiliğinden gelişen bir ündü.
Justin, annesi Tanya'nın ameliyatları onaylamadığını ancak her zaman yanında olduğunu belirtiyor.
Anne, TLC'ye verdiği röportajda şunları söylüyor: Eğer bunlar benim tercihim olsaydı durmasını isterdim. Bunun kişisel bir tercih olduğunu ve durmayacağını biliyorum.