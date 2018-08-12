Once Caldas - Envigado maçı öncesi rakamlar

Once Caldas ve Envigado, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. Once Caldas 7 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Envigado 2 puanda ve 14. sırada. Once Caldas son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Envigado son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 781. İddaa'da Once Caldas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Envigado kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Once Caldas son haftadaki Cortulua Tulua müsabasında 2-1 kazandı.

Envigado, Patriotas karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Once Caldas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Once Caldas, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Envigado, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Envigado 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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