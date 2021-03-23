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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hatıra Ormanı kuruluyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hatıra Ormanı" kurulması için protokol imzalandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hatıra Ormanı kuruluyor
AA

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal arasında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde imzalanan protokol kapsamında hatıra ormanı, Arnavutköy'de tahsis edilen alanda oluşturulacak.

Şahin, protokol töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un orman kaynaklarını koruyup geliştirerek toplumun faydasına sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Ormanların genişletilmesi ve geliştirilmesi noktasında ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Şahin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin talebi üzerine İstanbul Havalimanı karşısında yaklaşık 5 hektarlık alanda oluşturulacak ormana 10 bin fidanın dikilebileceğini söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da gençlerin çevre bilinciyle yetişmesini önemsediklerini ve bunun için büyük mücadele vereceklerini söyledi.

Ormanların korunması ve geleceğe taşınmasına katkı sunmak istediklerini ifade eden Çal, ülke genelindeki tüm imam hatipli gençlerin bu ormana ağaç dikmesine vesile olmak istediklerini vurguladı.

Çal, "İnşallah Sayın Bölge Müdürümüzün bize tahsis etmiş olduğu alanı ümit ediyorum en kısa sürede ormanlaştırırız. Bunun için büyük mücadele vereceğiz. Bunu da büyük bir memnuniyetle, büyük bir mutlulukla yapacağız. Bizim medeniyetimizin de bizlere tavsiye ettiği yeşili koruma, ağacı koruma bilinciyle inşallah önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde bu çalışmaları Türkiye'ye yayarak Türkiye'deki imam hatiplilerin bu vesileyle çevre bilincinin arttırılmasına gayret göstermek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hatıra ormanına ilk fidanın 10 Nisan'a kadar dikilmesinin planlandığı bildirildi.

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