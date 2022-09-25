Teknolojiseverlerin merakla beklediği Samsung Galaxy S22 serisinin güncellemesi çıktı. Android 13 ve One UI 5 güncellemesini bazı pazarlarda beta olarak test ediyor. İşte ayrıntılar...

ONE UI 5 BETA 3 NEDİR?

Galaxy S22 serisi ve birkaç modelini beta testlerine dahil eden Samsung, kayıtlı kullanıcılar için kısa süre önce One UI 5 beta 3 güncellemesini yayınladı.