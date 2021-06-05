Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve'ye video mesaj!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÖNEMLİ MESAJ! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye videolu mesaj!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Zonguldak'ta gerçekleştirdiği açılış ve temaslar sırasında, kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi hastası Merve Ergül'e video mesajla ulaşarak acil şifalar diledi

ÖNEMLİ MESAJ! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye videolu mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve'ye video mesaj!
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi (beyin felci) hastası Merve Ergül'e videolu mesaj gönderdi.

AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı.

VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

AA'da yer alan habere göre Ergül ziyarette, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti. Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi.

"RABBİMDEN ŞİFALAR DİLİYORUM"

Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marmara Denizi’nin sinsi katili müsilaj
GÜNDEMMarmara Denizi’nin sinsi katili müsilaj
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar iddiasını sordu
GÜNDEMŞentop'tan Soylu'ya yazılı soru
Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 5 Haziran BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ne?
GÜNDEMMarketlerin mesai saatleri yine değişti!
MEB il dışı tayin ataması ne zaman 2021? İl dışı atama takvimi! Bakan açıkladı
GÜNDEMMEB il dışı tayin ataması ne zaman 2021?
Karneler ne zaman verilecek 2021? MEB AÇIKLADI! Karneler yüz yüze mi, dijital mi verilecek?
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: TYT, AYT, ALES, KPSS 2021 ne zaman? İşte 2021 ÖSYM sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
SON DAKİKA: Uzmanından deniz salyası açıklaması! "Marmara'yı ağır yaraladık!" - VİDEO HABER
GÜNDEMUzmanından flaş açıklama! "Marmara'yı ağır ...
Son dakika haberi Akar: Yalanla ordumuza dil uzatan ordubozanlar var
GÜNDEMAkar: Yalanla ordumuza dil uzatan ordubozanlar var
18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
GÜNDEM18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
AÖF final sınav tarihleri! 2021 AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖF bahar dönemi final sınav tarihleri