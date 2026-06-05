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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Onlayer “2025 Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500” listesinde

        Onlayer “2025 Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500” listesinde

        Fintek şirketi Onlayer, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin ödüllendirildiği "2025 Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500" listesinde yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Onlayer "2025 Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500" listesinde

        Bankalar, ödeme kuruluşları ve fintek’lerin kurumsal müşterilerinde gelir, uyum ve risk yönetimini tek platformda birleştiren fintek şirketi Onlayer, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin ödüllendirildiği “2025 Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500” listesinde yerini aldı. Şirket, yüzde 378,83 gelir büyümesiyle listeye girmeye hak kazandı.

        Onlayer için güçlü bir büyüme ortaya koymasının dışında ürünlerinin yurtdışı pazarlarda ölçeklendiğinin de bir göstergesi olduğunu belirten Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO’su Kıvanç Harputlu konuyla ilgili şunları söyledi:

        “2025 Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500 listesinde yer almak bizler için mutluluk verici. Bugün 16 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yıl sonunda 25 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Geldiğimiz noktada küresel ölçekte faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan Deloitte’un listesinde yer almak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu teyit ediyor. Küresel ölçekte referans gösterilen oyunculardan biri olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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