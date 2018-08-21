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Önlem alındı, Boğaz kırmızıya bürünmedi

Geçmiş yıllarda kurbanlık hayvanların kanlarının aktığı kanalizasyon denize boşalınca Boğaz, kan gölüne dönmüştü. Alınan tedbirler sayesinde bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı

21.08.2018 - 15:27 | Güncelleme:

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı.

BAŞKAN, HABERTÜRK'E AÇIKLAMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Habertürk'e yaptığı açıklamada, " “Bu yıl Boğaz’ın kana bulanmaması için teyakkuzdayız. Bu manzara, özellikle oto yıkamacılarda kurban kesilmesinden kaynaklanıyor. Kesilen hayvanın kanı direkt kanalizasyona ve denize gidiyor. Bu yıl bayram öncesinde ilçedeki tüm oto yıkamacıları tek tek çağırdım, uyardım. Kurban kesimi yapılan oto yıkamacının ruhsatını iptal edeceğim. Hatta oto yıkamacıların kanala giden yerlerini kum ve betonla doldurttum. Zabıta didik didik çalışıyor. Para cezası 220 lira ancak ruhsatlarını iptal edeceğim.” demişti.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 31 dakika önce
    Oto yıkama yerlerinin yağ atıkları denizemi gidiyor
  • Misafir 5 dakika önce
    ota yikama diyor oto bakim degil abidin
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