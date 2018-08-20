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Boğaz'da kurban alarmı
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Üsküdar Belediye Başkanı: Kurban kesilen oto yıkamacının ruhsatını iptal edeceğim

Geçmiş yıllarda özellikle Üsküdar çevresinde belirlenen alanlar dışında kesilen kurbanlık hayvanların kanlarının aktığı kanalizasyon denize boşalınca Boğaz kan gölüne dönmüştü. Bu yıl bu manzaranın tekrarlanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi alarma geçti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a aldıkları tedbiri anlattı: 'Oto yıkamacıları tek tek çağırdım, uyardım. Kurban kesimi yaparlarsa ruhsatlarını iptal edeceğim. Hatta oto yıkamacıların kanalizasyon girişlerini kum ve betonla doldurttum...'

20.08.2018 - 12:41 | Güncelleme:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıkladığı verilere göre 4 günlük Kurban Bayramı boyunca  ülke genelinde 850 bini büyükbaş, 2 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin baş hayvan kesilecek. Tüm yurtta bayram boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

İstanbul’da da Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kurban kriz merkezi oluşturuldu, veteriner ekipleri 24 saat nöbet tutacak. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ALO 153 üzerinden ihbar ve bilgilendirme hattı kuruldu. 24 saat açık olacak hat ile İstanbulluların her türlü şikayet ve talepleri değerlendirilecek.

Ayrıca vatandaşlar kurbanlık hayvanlar ile ilgili bilgi edinebilecek. Beyaz Masa Mobil Ekibi ve Yerinde Çözüm Ekibi bayram süresince görevde olacak.

 

BOĞAZ TİMLERİ

En sıkı tedbirler de  Boğaz çevresinde alınacak. Malum geçmiş yıllarda kurbanlık hayvanların kanlarının aktığı kanalizasyon denize boşalınca Boğaz, kan gölüne dönmüştü. Özellikle Üsküdar çevresinde belirlenen kesim alanlarının dışanda yapılan kesimler yüzünden denize akan kan ortaya hoş olmayan manzaralar çıkarmıştı. İşte bu yıl bu manzaranın tekrarlanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi alarma geçti.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Boğaz çevresi ve dere kenarlarında olumsuz görüntülerin yaşanmaması için sıkı tedbirler aldı. Boğaz çevresi, hem karadan hem de denizden sıkı denetimde tutulacak.

Bölge halkı anonslar ve bilgilendirme afişleriyle uyarılacak. Olumsuz görüntülerin yaşanmasına sebep olanlara cezai yaptırım uygulanacak. Zabıta Daire Başkanlığı, izinsiz kurban satış ve kesim yapılmaması için sıkı denetim yapacak. İzinsiz satış ve kesimler önlenecek.  İSKİ de gerekli tüm önlemleri alacak.

KURBAN KESEN OTO YIKAMACININ RUHSATI İPTAL

Üsküdar Belediyesi de Boğaz’ın kana bürünmemesi için harekete geçti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aldıkları tedbirleri Habertürk’e anlattı: “Bu yıl Boğaz’ın kana bulanmaması için teyakkuzdayız. Bu manzara, özellikle oto yıkamacılarda kurban kesilmesinden kaynaklanıyor. Kesilen hayvanın kanı direkt kanalizasyona ve denize gidiyor. Bu yıl bayram öncesinde ilçedeki tüm oto yıkamacıları tek tek çağırdım, uyardım. Kurban kesimi yapılan oto yıkamacının ruhsatını iptal edeceğim. Hatta oto yıkamacıların kanala giden yerlerini kum ve betonla doldurttum. Zabıta didik didik çalışıyor. Para cezası 220 lira ancak ruhsatlarını iptal edeceğim.”

İKİ YAKADA 9 TESİS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere 9 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı kurdu. Modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakımlar titizlikle yürütülüyor. Toplam 265 bin metrekarelik alana sahip İBB Kurban Satış ve Kesim alanları 14.946 büyükbaş hayvan ve 2700 küçükbaş hayvan kapasiteli. Ayrıca 22 büyükbaş hayvan kesim ünitesi ve 5 küçükbaş hayvan kesim ünitesi vatandaşlara hizmet veriyor.

İBB’nin Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 3 kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Eyüpsultan (Alibeyköy), Arnavutköy (Haraççı), Başakşehir (Kayaşehir), Avcılar (Yeşilkent), Çatalca (Kestanelik), Büyükçekmece (Çakmaklı), Ataşehir (Ferhatpaşa), Sancaktepe (Paşaköy), Pendik (Kurnaköy) olmak üzere alanların toplamı 265 bin metrekare.

KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANLARI DENETLENİYOR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 6 ekip (2 veteriner hekim ve zabıta) kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili denetimlerde bulunuyor. Ekipler alanların teknik ve hijyenik açıdan kriterlere uygun olup olmadığını bayram öncesi ve sonrası boyunca denetleyecek.

Kaçan kurbanlıkların yakalanması için 15 ayrı ekip oluşturuldu. İkişer kişiden oluşan ekipler ALO 153’e gelen kaçan kurbanlık ihbarlarına ücretsiz olarak müdahale edecek, hayvan yakalanarak sahiplerine teslim edilecek.

İBB KURBAN UYGULAMASI YAYINDA

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması oluşturuldu. Telefonlarına uygulamayı indiren vatandaşlar, küpe kontrol, kurban ve adak satış yeri, kurban ve adak kesim yeri, kurban hakkında, ihbar hattı gibi hizmetlere kolay erişim imkanı bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.000 adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara bir milyon hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı.

İBB Satış ve Kesim Alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli sosyal hizmetler sağlanıyor. 

İETT’DEN, KESİM MERKEZLERİNE KOLAY ULAŞIM İÇİN ÖZEL SEFERLER

İETT, İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenledi. Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlayacak.

 

İBB SATIŞ VE KESİM ALANLARI

 

EYÜPSULTAN (ALİBEYKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bul. İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜPSULTAN
KAPASİTE: (11.200 metrekare) 1470 Büyükbaş Hayvan – 360 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

 

BAŞAKŞEHİR (KAYAŞEHİR) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kayabaşı Mah. 17. Bölge Kayaşehir\BAŞAKŞEHİR

KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2244 Büyükbaş Hayvan – 1040 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

 

AVCILAR (YEŞİLYURT) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Bahçeşehir - Esenyurt yolu Doğa Parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

KAPASİTE: (18.000 metrekare) 900 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)

ARNAVUTKÖY (HARAÇÇI) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

KAPASİTE: (10.000 metrekare) 1200 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) 

 

ÇATALCA (KESTANELİK) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kestanelik Mah. Gül Sokak ÇATALCA

KAPASİTE: (8.810 metrekare) 1050 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 1 (Büyükbaş)

 

BÜYÜKÇEKMECE (ÇAKMAKLI) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Çakmaklı Mah. Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı\BÜYÜKÇEKMECE

KAPASİTE: (12.000 metrekare) 2000 Büyükbaş Hayvan – 1000 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)


ATAŞEHİR (FERHATPAŞA) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Ferhatpaşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

KAPASİTE: (35.000 metrekare) 1122 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

 

SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Paşaköy Mah. Barajyolu Cad. \SANCAKTEPE

KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2500 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 3 (Büyükbaş)

 

PENDİK (KURNAKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kurna Mah. Kurtdoğmuş Yolu Cad.\PENDİK

KAPASİTE: (60.000 metrekare) 2460 Büyükbaş Hayvan – 300 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)

 

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