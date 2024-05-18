Mayıs halka arz takvimine yeni bir firma daha eklendi; Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 20 milyona yakın lot dağıtımı yapacak firma, elde edeceği fonun yüzde 57'sini yenilebilir enerji yatırımları için kullanılacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...