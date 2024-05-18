Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. 19 milyon 730 bin lot dağıtıcak firma borsada 'ONRYT' koduyla yer alacak. Katılım endeksine uygun olan firmanın halka arz büyüklüğü ise 976 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...
Mayıs halka arz takvimine yeni bir firma daha eklendi; Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 20 milyona yakın lot dağıtımı yapacak firma, elde edeceği fonun yüzde 57'sini yenilebilir enerji yatırımları için kullanılacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep toplayacak.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI
Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;
2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)
- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)
- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)
- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)
- 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)
- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)
- 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)
- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 12,5 İşletme sermayesi,
Yüzde 57,20 Yenilebilir enerji yatırımları,
Yüzde 20 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,
Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.