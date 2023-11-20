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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama OpenAI CEO'su Altman için 'geri dön' çağrısına şirketten cevap: Geri dönmeyecek - Teknoloji Haberleri

        Sam Altman'ın geri döneceği iddiaları, yeni CEO ataması ile yalanlandı

        ChatGPT'nin yaratıcısı yapay zeka şirketi OpenAI'da hafta sonu CEO Sam Altman'ın görevden alması şok etkisi yaratırken, yatırımcıların Altman'ın göreve dönmesini istediği belirtilmişti. Ancak yönetim kurulunun şirket personeline yaptığı açıklama Altman'ın geri dönmeyeceği yönünde...

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 20.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:51
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        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
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        Son döneme damga vuran üretken yapay zekâ teknolojisi ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'da CEO Sam Altman'ın görevden alınması gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Altman’ın sürpriz bir şekilde görevden alınması sonrası şirketin yatırımcıları ve bazı yöneticileri Altman’ın yeniden göreve getirilmesi için açıklamalar yapmış ve çalışmalar sürdürmüştü. Bu da gönderilen CEO'nun yeniden görevine dönebileceği konusunda önemli bir kulis yaratmıştı.

        YENİ CEO EMMETT SHEAR OLDU

        ABD merkezli yayın The Information'ın yönetim kurulu direktörü Ilya Sutskever'ın şirket personeline yaptığı açıklamaya bulunarak, "Sam Altman, OpenAI CEO'su olarak geri dönmeyecek ve eski Twitch patronu Emmett Shear yeni geçici CEO olacak" bilgisini duyurularak, Sutskever'e atıfta bulunularak, şirket yöneticilerinin onu geri getirme çabalarına rağmen Altman'ın şirkete CEO olarak geri dönmeyeceği belirtildi.

        Shear, Twitch'in kurucu ortağıydı ve bu yılın başlarında Amazon.com Inc.'e ait canlı video akış platformundan istifa etmişti.

        Altman ve eski OpenAI Başkanı Greg Brockman, geçici CEO Mira Murati'nin personele Altman'ı davet ettiğini söylemesinin ardından Pazar günü şirketin San Francisco merkezindeki yöneticilere katıldı.

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        Altman, Pazar günü mesajlaşma platformu X'te OpenAI ziyaretçi girişi kartı taktığı bir fotoğrafını yayınladı ve şu yazıyı yazdı: "Bunlardan birini ilk ve son kez takıyorum."

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