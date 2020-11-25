Ordu'da ekmek sarılan kağıtlarla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi

O ilde 4 mahallede 82 cadde ve sokak karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında bir farkındalık çalışması yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ordu Fırıncılar Odası işbirliğiyle yapılan çalışmada şehirdeki fırıncılar, müşterilerine ekmekleri, üzerinde "Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız" yazılı kese kağıtları ile verdi.

Müdürlüğe bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezince yürütülen çalışma çerçevesinde, her eve giren ekmeklerin konulduğu kese kağıdı ve ambalajlarda yer alan yazıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.