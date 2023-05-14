Ordu Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ordu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ordu başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ordu seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.68 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.7 oldu. Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 297.881 oyla yüzde 62.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 151.668 oyla yüzde 31.95 - Sinan Oğan: 22.379 oyla yüzde 4.71 - Muharrem İnce: 2.839 oyla yüzde 0.60 oy aldı.



Ordu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Ordu Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.82 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:32 itibarıyla yüzde 93.2 oranında açıldı. 2023 Ordu milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 282.634 oyla yüzde 61.86 - Millet İttifakı: 152.340 oyla yüzde 33.34 - Ata İttifakı: 7.681 oyla yüzde 1.68 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.437 oyla yüzde 0.53 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 893 oyla yüzde 0.19 aldı. Saat 22:32 itibarıyla 2023 Ordu milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

