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        Ordu'da drift yapan 5 sürüye 36 bin 534 lira ceza

        Ordu'da trafiğe açık alanda drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:30 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:30
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        Ordu'da drift yapan 5 sürüye 36 bin 534 lira ceza
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        Ordu'da trafiğe açık alanda drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kavşak içerisinde 5 sürücünün araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Ekipler, tespit ettikleri sürücülere 36 bin 534 lira para cezası uyguladı.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından drift yapan araçlara ait videoya yer verilirken, cezanın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yazıldığı belirtildi.

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