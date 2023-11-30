Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da fındık bahçesine giden kişinin cesedi bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da fındık bahçesine giden kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine çalışmaya giden Kadir Demirhan'dan (34) haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

        Demirhan'ı bahçede hareketsiz bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Demirhan'ın cesedi, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Emlak vergisinde son gün
        Emlak vergisinde son gün
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Ordu'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Fındık bahçesinde ölü bulundu
        Fındık bahçesinde ölü bulundu
        Ordulu ailenin 17 metrekarelik ağaç evi hafta sonları buluşma noktası oldu
        Ordulu ailenin 17 metrekarelik ağaç evi hafta sonları buluşma noktası oldu
        Balık tutarken ırmağa düşüp öldü
        Balık tutarken ırmağa düşüp öldü
        Arsa fiyatlarında Ordu, metropol şehirlerle yarışıyor
        Arsa fiyatlarında Ordu, metropol şehirlerle yarışıyor
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı