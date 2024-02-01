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        Ordu'da judocular ulusal organizasyonlara hazırlanıyor

        Ordu'da, ulusal müsabakalara hazırlanan judocular için ortak antrenman programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:18
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        Ordu'da judocular ulusal organizasyonlara hazırlanıyor
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        Ordu'da, ulusal müsabakalara hazırlanan judocular için ortak antrenman programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliğince organize edilen programa, Ordu'nun yanı sıra Giresun, Samsun, Tokat, Trabzon ve Rize'den gelen yıldızlar ve minikler kategorisi sporcuları katıldı.

        Türkiye şampiyonası ve okul sporları yarışmalarına hazırlanan sporcular, Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde ortak antrenman gerçekleştirdi.

        Sporcular, birlikte antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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