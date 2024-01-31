Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ünye ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekiler, şüpheliler O.Ç. (28) ile A.S.V'yi (44) gözaltına aldı. Adreste, 119 gram sentetik uyuşturucu ve 55 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.