Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Gözaltına alınan hafif yaralı sürücü ise tedavisi için Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası 67 yaşındaki Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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