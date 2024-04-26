Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Bozukkale kavşağı mevkisinde B.A. (24) yönetimindeki 52 AAJ 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Tuna'ya çarptı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası 67 yaşındaki Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tuna'nın ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra dolmuşa bindiği, araçtan inerek evinin bulunduğu noktaya geçmek isterken kazanın meydana geldiği belirtildi.

        Gözaltına alınan hafif yaralı sürücü ise tedavisi için Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Ünye'de oryantiring yarışması düzenlendi
        Ünye'de oryantiring yarışması düzenlendi
        Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ünye'de kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi
        Ünye'de kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi
        Ordu'da orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı yapıldı
        Ordu'da orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı yapıldı
        Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü
        Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı