Ünye'de kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Ünye Ziraat Odası ev sahipliğinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri koordinesinde Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde, 85 mahalle muhtarı ve Ziraat Odası delegelerine yönelik toplantı organize edildi.

Kaymakam Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcayla ilgili haftalık olarak mahallelerde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bununla ilgili ilçede farkındalık ve mücadele ile ilgili de kararlılık oluştuğunu gördüklerini belirten Işık, bu toplantıyı organize eden ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Şu ana kadar yapılması gereken çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu sadece benim, tarım teşkilatının, Ziraat Odasının, Kaymakamlığın, belediyenin veya bir başkasının çalışması değil. Bunu hep beraber hareket ettiğimiz sürece yok edeceğiz. 'Bu sene hemen yaptık, bitti.', böyle bir şey yok. Bu bir süre gündemimizi meşgul edecek. Biz bu kokarcayı bir süre bahçelerimizde, evlerimizde göreceğiz. Ama bununla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise mücadeleye, başarılı sonuç alabilmek için bir süre devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, biyolojik mücadelede etkili olan samuray arısının, mayıs sonu, haziran ayı gibi Ordu'da doğaya salınacağını kaydederek, "Hep beraber yapacağımız bu mücadele çalışmalarıyla zararlının yaratmış olduğu, yaratacağı zararı minimize etmiş olacağız. Muhtarlarımız mahallelerinde üreticileri duyarlı olmaya çağırsın, son olarak kışlaklar kontrol edilip oralarda kokarca varsa ilaçlansın. Bu çalışma yapıldığı takdirde bizim işimiz daha kolaylaşacaktır. Hep beraber başaracağız." ifadesini kullandı.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da kahverengi kokarca zararlısının fındık ürünü başta olmak üzere 300 ürünü tehdit ettiğini kaydetti.