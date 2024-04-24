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        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'den Ordu Valisi Erol'a ziyaret

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:35
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        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'den Ordu Valisi Erol'a ziyaret
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        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol tarafından karşılanan Guliyev, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

        Guliyev, 20 yıldır Türkiye'de çeşitli görevlerde bulunduğunu ve Ordu'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

        Vali Erol'un son derece tecrübeli bir devlet adamı olduğuna işaret eden Guliyev, "Sıcak yaklaşımı ve misafirperverliği dolayısıyla da ayrıca teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Tarih boyunca birbirine destek olmuş iki devlet, tek milletiz. Resmi olarak Ordu'ya ikinci gelişim. Ancak aile olarak sık ziyarette bulunduğum, coğrafyasıyla büyüleyici bir şehir. İnsanlarıyla da farklı bir atmosfere sahip. Ordu'da mutlu oluyor ve keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in anısına mayısta panel, konferans ile Azerbaycan'ın ulusal filarmoni orkestrasının yer alacağı konser planladıklarını anlatan Guliyev, bu programı da Ordu'da yapmak istediklerini kaydetti.

        Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, Guliyev'e çalışmalarında başarı diledi, yapılacak programlarda Valilik olarak gereken her türlü desteğin verileceğini aktardı.

        Vali Erol, Ordu'nun yaşanılabilir bir şehir olduğunu, sahili bozulmayan tek il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ordu, bozulmamış doğası, yaylaları, denizi, menderesleri ve sayabileceğimiz daha birçok özelliği ile büyüleyici bir şehirdir. Büyük yerleşimlerin baş döndürücü yaşantısına alternatif olarak daha sakin bir yaşam biçiminin inşa edildiği, kentin kültürel ve doğal mirasının sahiplenildiği, küreselleşen dünya karşısında kentin yerel kimliğinin korunduğu, yerel gıda üretiminin desteklendiği sakin şehir belgesini alan Perşembe ilçemiz ise ayrı bir güzelliğe sahiptir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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