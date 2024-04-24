Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'den Ordu Valisi Erol'a ziyaret

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol tarafından karşılanan Guliyev, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Guliyev, 20 yıldır Türkiye'de çeşitli görevlerde bulunduğunu ve Ordu'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Vali Erol'un son derece tecrübeli bir devlet adamı olduğuna işaret eden Guliyev, "Sıcak yaklaşımı ve misafirperverliği dolayısıyla da ayrıca teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Tarih boyunca birbirine destek olmuş iki devlet, tek milletiz. Resmi olarak Ordu'ya ikinci gelişim. Ancak aile olarak sık ziyarette bulunduğum, coğrafyasıyla büyüleyici bir şehir. İnsanlarıyla da farklı bir atmosfere sahip. Ordu'da mutlu oluyor ve keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in anısına mayısta panel, konferans ile Azerbaycan'ın ulusal filarmoni orkestrasının yer alacağı konser planladıklarını anlatan Guliyev, bu programı da Ordu'da yapmak istediklerini kaydetti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, Guliyev'e çalışmalarında başarı diledi, yapılacak programlarda Valilik olarak gereken her türlü desteğin verileceğini aktardı. Vali Erol, Ordu'nun yaşanılabilir bir şehir olduğunu, sahili bozulmayan tek il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: