Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatak Mahallesi'nde durdurdukları araçta 312 gram sentetik uyuşturucu ile 110 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekiplerin gözaltına aldığı A.U. (39) ile S.K. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
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