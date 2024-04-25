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        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:23
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        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatak Mahallesi'nde durdurdukları araçta 312 gram sentetik uyuşturucu ile 110 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Ekiplerin gözaltına aldığı A.U. (39) ile S.K. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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