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        Fındıkta "kozalak akarı" uyarısı

        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerini, bahçelerinde kozalak akarıyla mücadeleye başlamaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:48
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        Fındıkta "kozalak akarı" uyarısı
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        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerini, bahçelerinde kozalak akarıyla mücadeleye başlamaları konusunda uyardı.

        Yılmaz, AA muhabirine, bitkisel ürünlerde hastalık ve zararlılarla mücadelenin önemine dikkati çekerek, bunlardan birisinin de kozalak akarı olduğunu söyledi.

        Kozalak akarının fındığa özel bir zararlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kozalak akarı fındık bitkisinin meyve, yaprak ve sürgünlerini oluşturacak tomurcukları tahrip ederek ürün kaybına ve yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde uç kurumalarına neden olarak bitkiye zarar vermektedir. Bu zararlılar gözle görülemeyecek kadar küçüktür." dedi.

        Yılmaz, kozalak akarıyla mücadelenin tam zamanı olduğuna işaret ederek, üreticilere bu dönemde mutlaka bahçelerini kontrol etmeleri ve mücadele çalışmalarını başlatmaları çağrısında bulundu.

        İlaçlama çalışmasında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Yılmaz, "İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli, gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Boş ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı, uygun şekilde bertaraf edilmelidir. İlaçlama yapılan bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalıdır." diye konuştu.

        Yılmaz, ilaçların arılara zarar vermemesi için de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kimyasal ilaçların arıların su içtiği kaynaklara bulaştırılmamasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

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