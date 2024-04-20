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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:28
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in başkanlığında meclis salonundaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eden Güler, bir kez daha başkan seçilmenin onurunu kendisine yaşatan Ordu halkına teşekkür etti.

        Güler, güzel bir demokrasi örneğinin Ordu'da verildiğini belirterek, yargı denetiminde yapılan seçimler neticesinde kimsenin burnu kanamadan güzel bir demokrasi örneği verildiğini aktardı.

        Önlerindeki 5 yıllık süre boyunca ayrım yapmaksızın Ordu'yu yaşanılabilir bir kent olma yolunda birlikte hazırlayacaklarını vurgulayan Güler, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu dönemde önemli olan iki ilkeye oldukça dikkat edeceğiz. Bunlardan birisi fırsat eşitliği. Yatırımların daha az yapıldığı ilçelerimiz var, buralara biraz daha ağırlık vereceğiz. İkincisi ise uyum içinde çeşitlilik. Herkes burada fikrini demokratik bir şekilde belirtecek. Ayrımız gayrımız yok. Yine yeni bir kavram da kendi kendine yeten bir şehir olsun istiyoruz. Tüm imkanları ile Ordu'yu ekonomik olarak büyüteceğiz."

        Güler, bu dönemde çalışmaları iki ana gruba ayırdıklarını anlatarak, "Bunlardan bir tanesi yaşam kalitesi açısından şehircilik yani yol, su gibi belediyecilik faaliyetleri. İkincisi de şehir ekonomisi. Üreten bir Ordu olsun istiyoruz. Denizi, tarımı, çevreyi yeterince kullanmamız lazım. Burası yaşanılabilir ilk 10 şehir arasına girebilir." ifadelerini kullandı.

        Ordu'yu afete dirençli kent yapacaklarının da altını çizen Güler, şunları kaydetti:

        "Heyelanımız, selimiz oluyor. Yine deprem konusunda sahillerden başlayarak bütün binalarımızı taramaya başladık. Bunları ele almamız lazım. İmkanlarımız ve güçlü bağlantılarımız var. Sizlerin de katkılarıyla yaşanılabilir bir kent yapacağız. Yine liman kenti olarak da Rusya-Ukrayna savaşından sonra burası bir lojistik merkezi olsun istiyorum. Ordu'nun kalkınması açısından lojistik bir merkez olmasını sağlayacağız."

        Toplantı, meclis başkanvekilleri, katip ve encümen üyelerinin seçimiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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