Perşembe Belediye Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı

Perşembe Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cihat Albayrak başkanlığında Kamil Sönmez Toplantı Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Albayrak, "Önümüzdeki beş yıllık dönemde siz kıymetli meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden Perşembe'miz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.