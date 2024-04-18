Ordu'da Turizm Çalıştayı düzenlendi

Ordu'da, sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) öncülüğünde, odanın toplantı salonunda organize edilen çalıştaya, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, OTSO Meclis Başkanı Necat Avcı ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Programda, Ordu'nun mevcut turizm potansiyeli, sorunlar ve çözüm önerileri, turizm lokasyonları, mekansal planlama ve pazarlama konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karlıbel, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada, şehrin turizm kenti olması için oda üyesi turizm sektör temsilcileri ile çalışma başlattıklarını belirtti.

Toplam 3 oturumdan oluşacak turizm çalıştayının ilkini odada gerçekleştirdiklerini aktaran Karlıbel, "Diğer iki çalıştayımızı da turizm sektör temsilcilerinin katılımları ile iki hafta içerisinde tamamlayarak bir rapor haline getirmiş olacağız. Buradan çıkacak rapor ve taleplerimizi, Ordu'nun turizm pastasından pay alması için gerekli yerlere ulaştıracağız ve takipçisi olacağız. Güzel bir amaç için yola çıktık. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.