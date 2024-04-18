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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:29
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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Kargalı Mahallesi'nde Fehmi Baltacı (75) yönetimindeki patpat olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.

        Kazada yaralanan Baltacı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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