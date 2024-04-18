Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçenin Kargalı Mahallesi'nde Fehmi Baltacı (75) yönetimindeki patpat olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada yaralanan Baltacı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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