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        Ordu'da emekli akademisyen Birben'in cenazesi toprağa verildi

        Ordu'da hayatını kaybeden emekli öğretim görevlisi Ahmet Erkan Birben (74), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:06
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        Ordu'da emekli akademisyen Birben'in cenazesi toprağa verildi
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        Ordu'da hayatını kaybeden emekli öğretim görevlisi Ahmet Erkan Birben (74), son yolculuğuna uğurlandı.

        Ünye ilçesinde dün kalp krizi sonucu vefat eden Birben için daha önce görev yaptığı Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde tören düzenlendi.

        Buradaki törenin ardından Birben'in cenazesi, Ünye Büyük Camisi'ne getirildi. Eşi Gülay ile oğlu eski MHP MYK üyesi Afşin Birben ve kızı Elif Asena Ceylan, taziyeleri kabul etti.

        Birben'in cenazesi, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Yunus Emre Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Birben'in yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Kaymakam Ayhan Işık, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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