Ordu-Giresun Havalimanı'ndan üç ayda 246 bin 575 yolcu seyahat etti
Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2024'ün ilk üç ayında 246 bin 575 yolcu kullandı.
Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2024'ün ilk üç ayında 246 bin 575 yolcu kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, yılın ocak-mart döneminde havalimanında iç hat terminalindeki yolcu trafiği önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 241 bin 742, dış hat terminalindeki yolcu trafiği ise yüzde 34 artışla 4 bin 833 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı yüzde 20 artışla 246 bin 575 olarak gerçekleşti.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan söz konusu dönemde iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1725 oldu. Dış hatlarda ise yüzde 16 artışla 43 sefer yapıldı. Havalimanından toplamda 1768 uçak hareket etti.
Ocak-mart dönemindeki yük trafiği ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 23 artışla 1865 ton, dış hat yük trafiği de yüzde 9 artışla 84 ton ile toplam 1949 ton olarak gerçekleşti.
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