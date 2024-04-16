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        Ordu'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:52
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        Ordu'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Bucak Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve içerisinde geri dönüşme kazandırılmak üzere depolanan kartonların olduğu yerde yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Bu sırada üst katlardaki evlerde yaşayan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 13 kişi ekiplerce itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı.

        Tahliye edilen vatandaşlardan 5'i dumandan etkilendi. Bu 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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