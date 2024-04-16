Ordu'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Bu sırada üst katlardaki evlerde yaşayan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 13 kişi ekiplerce itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı.

Bucak Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve içerisinde geri dönüşme kazandırılmak üzere depolanan kartonların olduğu yerde yangın çıktı.

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