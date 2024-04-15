Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Uzunisa Mahallesi Akdeniz-Karadeniz Yolu'nda, Veysel Bodur yönetimindeki 52 FL 300 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Kotan'ın kullandığı 52 FM 760 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.
Hafif ticari araçtakilerin, bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.
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