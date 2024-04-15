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        Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:06
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        Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Uzunisa Mahallesi Akdeniz-Karadeniz Yolu'nda, Veysel Bodur yönetimindeki 52 FL 300 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Kotan'ın kullandığı 52 FM 760 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.

        Hafif ticari araçtakilerin, bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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