Ordu'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde A.K. yönetimindeki 52 RG 070 plakalı otomobil ile Ş.Y'nin (49) kullandığı 52 TB 414 plakalı minibüs çarpıştı.
Ağır yaralanan 45 yaşındaki A.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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