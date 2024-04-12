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        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:10
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        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde A.K. yönetimindeki 52 RG 070 plakalı otomobil ile Ş.Y'nin (49) kullandığı 52 TB 414 plakalı minibüs çarpıştı.

        Ağır yaralanan 45 yaşındaki A.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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