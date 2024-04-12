Ordu'da minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.
Kabataş-Fatsa kara yolunun Zıngıroğlu mevkiinde Yakup Tezin yönetimindeki 52 M 1401 plakalı minibüs ile Muharrem Güney idaresindeki 52 HD 967 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki sürücü Muharrem ve eşi Sevilay Güney yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Aybastı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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