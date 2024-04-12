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        Ordu'da minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:40
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        Ordu'da minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

        Kabataş-Fatsa kara yolunun Zıngıroğlu mevkiinde Yakup Tezin yönetimindeki 52 M 1401 plakalı minibüs ile Muharrem Güney idaresindeki 52 HD 967 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki sürücü Muharrem ve eşi Sevilay Güney yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Aybastı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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