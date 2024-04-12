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        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 00:09 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:09
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        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
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        Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

        Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

        Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak ise Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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