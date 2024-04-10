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        Ordu'da kent bayramlaşması yapıldı

        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla "Kent Bayramlaşması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:47
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        Ordu'da kent bayramlaşması yapıldı
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        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla "Kent Bayramlaşması" yapıldı.

        Ordu Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma, Valilik yerleşkesi sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.

        Programa, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Baro Başkanı Sibel Torun, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Burak Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti, meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Muammer Erol, programa gelen misafirleri karşılayarak, bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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