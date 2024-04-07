Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı fındık bahçelerine feromon tuzakları asıldı

        Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçelere feromon tuzakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı fındık bahçelerine feromon tuzakları asıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçelere feromon tuzakları asıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, ülke için önemli bir ihracat ürünü olan fındıkla ülkeye yıllık ortalama 2-3 milyar dolar döviz girdiğini anımsattı.

        Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 400 bin ailenin geçimini fındıktan sağladığını belirten Yılmaz, böylesine önemli bir üründen yeterince verim alınabilmesi için zararlılara karşı da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar il genelinde 40 bin kışlakta ilaçlama çalışması yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, konuyla ilgili 600'ün üzerinde uzmanın katıldığı eğitim çalışması yapıldığını aktardı.

        Kahverengi kokarcanın özellikle geçen yıl oldukça fazla görülmeye başlandığını, bu durumun üreticilerde tedirginlik yarattığını ifade eden Yılmaz, "Zararlıya yönelik mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10 ilçemizde toplamda 30 noktaya feromon tuzaklar asıldı." dedi.

        Yılmaz, feromon tuzaklarının haftalık düzenli şekilde kontrol edileceği ve takibinin yapılacağına dikkati çekerek, tuzaklarda yapılacak tespitlere göre zararlının yoğunluk gösterdiği yerlerde kimyasal ilaçlama çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

        Kahverengi kokarcanın halen birçok noktadaki kışlaklar ve çevresinde görüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu zararlıyla fındık bahçelerine yayılmadan mekanik ve ruhsatlı ilaçlar kullanılarak mücadele edilmesi, popülasyonunun baskılanması açısından önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Kemal Yılmaz, tüm üreticilere kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapılıyor
        Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapılıyor
        Ünye'de 1500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı yapıldı
        Ünye'de 1500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı yapıldı
        Hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki kişiye teşekkür belgesi ver...
        Hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki kişiye teşekkür belgesi ver...
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe görevine başladı
        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe görevine başladı
        Ünye Emniyet Müdürlüğünde resim sergisi açıldı
        Ünye Emniyet Müdürlüğünde resim sergisi açıldı