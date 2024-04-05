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        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe görevine başladı

        CHP'den Altınordu Belediye Başkanı seçilen Ulaş Tepe, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:31
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        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe görevine başladı
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        CHP'den Altınordu Belediye Başkanı seçilen Ulaş Tepe, göreve başladı.

        Altınordu Belediyesinde düzenlenen törende görevi Aşkın Tören'den devralan Tepe, çok demokratik ve olgunluk içerisinde seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi.

        Bu nedenle Tören ve ekibine teşekkür eden Tepe, şu değerlendirmede bulundu:

        "Beş yıl boyunca şehrimize güzel hizmetler yaptınız, Allah razı olsun. Buralar bir bayrak değişimi yerleri. Bugün hemşehrilerimiz takdir etti, uygun gördüler bizleri seçtiler, tercihleri bizden yana oldu. İnşallah hemşehrilerimizin bize verdiği yetki süresince burada derdimiz kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzeli de mükemmele dönüştürmek için var gücümüzle, heyecanımızla, gayretimizle beraber çalışacağız."

        Tepe, bundan sonraki süreç için Tören'e başarı dileyerek, "İnanıyorum ki ülkemiz için farklı bir değersiniz. Oradaki görevinizle beraber yine Altınordu'muza, Ordu'muza kıymetli çalışma yapacağınıza inanıyorum." dedi.

        Tepe'ye sarılarak tebrik eden Aşkın Tören ise halkın kararının başlarının tacı olduğunu vurgulayarak, "Allah yolunuzu, yolumuzu açık eylesin. İnşallah daha güzel günlerde Altınordu'muzda bir arada olmak dileğiyle, Allah'a ısmarladık." diye konuştu.

        Programa, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar ve CHP İlçe Başkanı Bulut Gürsoy da katıldı.

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