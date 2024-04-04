İYİ Partili Dervişoğlu: 98 bin oy geçersizdir demek, Ordu'da vatandaşın oy kullanmayı bilmediğini iddia etmek demektir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde adayları Enver Yılmaz’ın hakkının yenildiğini söyleyerek, “500 bin küsur oyun içinde 98 bin oy geçersizdir demek, Ordu’da vatandaşın oy kullanmayı bilmediğini iddia etmek demektir. Bu Ordu’ya yakışmıyor. Bunu Ordu’ya yakıştıranların, Ordu’nun hakim demokratik geleneklerinin ne olduğunu iyi idrak etmesi lazım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Ordu’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde adayları Enver Yılmaz’ın hakkının yenildiğini söyleyen Dervişoğlu, “Hiç kimseden merhamet dilenmiyoruz. Adalet sarayının önünde adalet istiyoruz. Türkiye’nin başka vilayetlerinde benzer olaylar olduğunda kamuoyunu ayağa kaldıran yandaş ve yoldaş medyanın projektörlerini Ordu’nun üzerine yöneltmesini istiyoruz. Mevcut belediye başkanı, seçimden çıktıktan sonra kazandığını söyleyemedi. Ama Enver Yılmaz gittiği her yerde kazandığını söylüyor. Mesela Van’da cereyan edince başka, Ordu’da yaşanınca başka bir pencereden bakılmaz. Devletin dini adalettir. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi adalete inanıyor, güveniyor ve adaletin kapısında adalet arıyoruz. Bir toplumda şayet adalet duygusu zedelenirse, zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz ve artık sosyal yaşamını da tehdit etmeye başlar. 500 bin küsur oyun içinde 98 bin oy geçersizdir demek, Ordu’da vatandaşın oy kullanmayı bilmediğini iddia etmek demektir. Bu Ordu’ya yakışmıyor. Bunu Ordu’ya yakıştıranların, Ordu’nun hakim demokratik geleneklerinin ne olduğunu iyi idrak etmesi lazım. Biz kazandığımız bir seçimi, vatandaşın anasının ak sütü gibi helal oylarıyla Enver Yılmaz’a kazandırdığı bir seçimi hileyle, entrikayla başkasına teslim etmeyiz. Ordu’nun direniş kültüründen haberdar olmalarını istiyorum” diye konuştu.

‘ORTA YERDE BİR HUKUKSUZLUK VAR’ Partilerinin yetkili organları ve hukuk kurullarıyla Ordu’da olduklarını kaydeden Dervişoğlu, “İl Seçim Kurulu’nun doğru bir karar vereceğini ve bu adaletsizliğin gidereceğini tahmin ediyorum. Ama yok olmazsa süreç devam edecek. O sürecin devam etmesi için de seçimin sonuçlarına göre Hilmi Güler’in belediye başkanlığının İl Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi lazım ki, biz Yüksek Seçim Kuruluna gidelim. Buradan Hilmi Güler’e de sesleniyorum; kendisini bir devlet insanı olarak görüyorum. Sadece belediye başkanı değil, bakan olarak da bu ülkeye hizmet ettiğine şahitlik ettik hep beraber. Hilmi Güler gibi birisi böyle bir seçimden sonra hile ile alınmış bir makamın üzerindeki şaibeyi kaldıramaz. Mazbatasını da almasın diyorum. Lafın üstüne çok laf koymaya gerek yok. Orta yerde bir hukuksuzluk, orta yerde bir kanunsuzluk var. Hukuk Fakülteleri’nin 1’inci sınıfında okutulan derslere bakıldığında buradaki adaletsizliği görmemek mümkün değil. 500 bin küsur seçmenin yaklaşık 100 bininin yanlış oy kullandığını düşünmek hayatın öncelikle doğal akışına aykırıdır. Hayatın doğal akışına aykırı olan hiçbir şey hukuka da, adalete de uygun değildir. Bu hukuksuzluğun giderilmesi de adalet mekanizmasının elinin altındadır” ifadelerinde bulundu.

‘SANDIK BAŞKANI ÇUVALI OMUZLAMIŞ EVİNE GİTMİŞ’ İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz da, bazı oy çuvallarının evlere götürüldüğünü iddia ederek, “98 bin 801 iptal oy var. İl genelindeki geçersiz oy oranı Türkiye ortalamasının 3 katı. Bu iptal oyların 30 bin 660’ı büyükşehir oyu. Büyükşehir oylarının yüzde 80’e yakınında oy pusulası açılmış, İYİ Parti’nin yanına iptal olunması için ne kadar parti hepsi basılmış. Dolayısıyla minareyi çalan kılıfına uydurmuş. Ne yapmışlar? İftar saati ile birlikte sandık başkanı çuvalı omuzlamış evine gitmiş. Kamera görüntülü. Evine gittikten sonra sabahın 2’sinde seçim kuruluna teslim etmiş. Ne yapmış sandık başkanı? Ünye’de yanında güvenlik gücü olmadan sandıkları sürüklemek sureti ile caddelerde gezdirir halde görüntülenmiş. Kamera görüntüleri ile sabit” diye konuştu.