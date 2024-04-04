Fatsa'da bir mahallenin muhtarlık seçimi yenilenecek

İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucu bir sandıktaki 15 geçersiz oyun torbaya konulmadığının tespit eden seçim kurulu, bu sonuçla itirazın denetlenemediği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Çivici, İlçe Seçim Kurulu önünde gazetecilere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 adayın yarışa girdiğini belirterek, "Aslında önde gidiyorduk ancak bazı oylarımız geçersiz sayılarak torbalara konulmamış." dedi.

Çivici, bir sandıktaki bazı oy pusulaların geçersiz sayıldığı iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

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