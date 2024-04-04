Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Fatsa'da bir mahallenin muhtarlık seçimi yenilenecek

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir mahallede muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatsa'da bir mahallenin muhtarlık seçimi yenilenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir mahallede muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak.

        Fatsa ilçesinde muhtarlık için 6 adayın yarıştığı Evkaf Mahallesi'nde Murat Sarıdaş 1620, Bülent Çivici 1615 oy aldı.

        Çivici, bir sandıktaki bazı oy pusulaların geçersiz sayıldığı iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

        Çivici, İlçe Seçim Kurulu önünde gazetecilere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 adayın yarışa girdiğini belirterek, "Aslında önde gidiyorduk ancak bazı oylarımız geçersiz sayılarak torbalara konulmamış." dedi.

        İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucu bir sandıktaki 15 geçersiz oyun torbaya konulmadığının tespit eden seçim kurulu, bu sonuçla itirazın denetlenemediği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu

        Benzer Haberler

        Ünye Gücü, Bornova maçı hazırlıklarına devam etti
        Ünye Gücü, Bornova maçı hazırlıklarına devam etti
        Ordu'da 23 öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi
        Ordu'da 23 öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi
        Geçersiz oy pusulaları kayboldu; mahalleli yeniden sandık başına gidecek
        Geçersiz oy pusulaları kayboldu; mahalleli yeniden sandık başına gidecek
        Sokakta silahlı saldırıya 6 gözaltı
        Sokakta silahlı saldırıya 6 gözaltı
        Ordu'da güvenlik asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Ordu'da güvenlik asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Ordu'da 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Ordu'da 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu