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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Ordu'daki seçimlere ilişkin açıklama:

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "İl Seçim Kurulunun doğru bir karar vereceğini ve bu adaletsizliği gidereceğini tahmin ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:19
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Ordu'daki seçimlere ilişkin açıklama:
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "İl Seçim Kurulunun doğru bir karar vereceğini ve bu adaletsizliği gidereceğini tahmin ediyorum." dedi.

        Dervişoğlu, Ordu Adalet Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adalete güvendiklerini söyledi.

        Adalet aradıklarını belirten Dervişoğlu, "Bir toplumda şayet adalet duygusu zedelenirse, zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz ve artık sosyal yaşamı da tehdit etmeye başlar. '500 küsur bin oyun içinde 98 bin oy geçersizdir' demek, Ordu'da vatandaşın oy kullanmayı bilmediğini iddia etmek demektir. Bu, Ordu'ya yakışmıyor." diye konuştu.

        Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Biz kazandığımız bir seçimi, vatandaşın, anasının ak sütü gibi helal oylarıyla Enver Yılmaz'a kazandırdığı bir seçimi, hileyle, desiseyle, entrikayla başkasına teslim etmeyiz. Ordu'nun direniş kültüründen haberdar olmalarını istiyoruz. Buna direniriz. Partimizin yetkili organlarıyla ve hukuk kurullarıyla buradayız. İl Seçim Kurulunun doğru bir karar vereceğini ve bu adaletsizliği gidereceğini tahmin ediyorum ama yok, olmazsa süreç devam edecek. O sürecin devam etmesi için de seçimin sonuçlarına göre Hilmi Güler'in belediye başkanlığının İl Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi lazım ki biz Yüksek Seçim Kuruluna gidelim."

        Enver Yılmaz'a desteklerinden dolayı Ordu halkına teşekkür eden Dervişoğlu, "500 küsur bin seçmenin yaklaşık 100 bininin yanlış oy kullandığını düşünmek hayatın öncelikle doğal akışına aykırıdır. Hayatın doğal akışına aykırı olan hiçbir şey hukuka da adalete de uygun değildir. Bu hukuksuzluğun giderilmesi de adalet mekanizmasının elinin altındadır. Ben hala bu ülkede şartlar ne olursa olsun şerefli Türk hakimlerinin varlığına inandığımı ifade ediyorum." dedi.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ise İl Seçim Kuruluna yaptıkları itirazı kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Adliye Sarayı'na geldiklerini belirterek, itirazları çerçevesinde Ordu'nun 19 ilçesinin 2 bin 229 sandığının tamamının açılmak suretiyle yeniden sayılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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