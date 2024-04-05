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        Fatsa Belediye Başkanı Kibar mazbatasını aldı

        Fatsa Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Etem Kibar, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:04
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        Fatsa Belediye Başkanı Kibar mazbatasını aldı
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        Fatsa Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Etem Kibar, mazbatasını aldı.

        Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde törende, Kibar'a mazbatasını verdi.

        Kibar, buradaki konuşmasında, Fatsa'da Fatsa'ya yakışır bir seçim yarışı gerçekleştiğini söyledi.

        Bu seçim yarışının kazananının da yine Fatsa olduğuna inandığını belirten Kibar, şunları kaydetti:

        "Beş yıllık görev süremiz boyunca bu şehirde her zaman samimiyeti ön planda tutmuştuk. 'Samimi olan her arkadaşımızın bizim başımızın üstünde yeri var' demiştik. Önümüzdeki beş yıllık süreç yine Fatsa'nın bir çok kamu yatırımının şehre kazandırıldığı, belediyecilik anlayışında Türkiye'de model bir belediyecilik anlayışının geliştiği, ekonomisi ile önümüzdeki on yıllık süreçte bile yapılacak tüm hizmetlerin kaynak planlanmasının yapıldığı bir belediye anlayışıyla bir beş yıl daha Allah ömür verirse şehrimize hizmet edeceğiz."

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