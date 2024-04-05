Ünye'de çatı yangını hasara yol açtı
Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı binanın çatısı yandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı binanın çatısı yandı.
İlçenin Çamurlu Mahallesi Akın Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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