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        Ünye'de çatı yangını hasara yol açtı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı binanın çatısı yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:23
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        Ünye'de çatı yangını hasara yol açtı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı binanın çatısı yandı.

        İlçenin Çamurlu Mahallesi Akın Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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