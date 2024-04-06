Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kumru-Fatsa karayolunun Ayazlı Mahallesi mevkisinde Murat Beyin yönetimindeki 52 HD 017 plakalı otomobil ile Emrah Etli idaresindeki 52 AEB 141 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Havva, Hasret, Esila Gül, Rafet, Kezban İclal ve Eymen Etli ile Nurten Anmak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.