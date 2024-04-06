Ünye'de 1500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı yapıldı

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımda bulunuldu.

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