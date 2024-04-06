Ünye'de 1500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı yapıldı
Ünye Kaymakamlığınca, ramazan dolayısıyla 1500 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı.
Ünye Kaymakamlığınca, ramazan dolayısıyla 1500 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımda bulunuldu.
Bu kapsamda 1500 aileye 1250'şer lira yardım yapıldı.
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