Ordu'nun Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması dolayısıyla tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutan Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih ediliyor.