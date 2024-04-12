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        3 çocuk annesi protez eline kavuştu

        ORDU'da geçen yıl ağustos ayında elini kıyma makinesine kaptırdıktan sonra bileğinden aşağı ampute edilen Deniz Bayrak (32), protez eline kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:55
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        3 çocuk annesi protez eline kavuştu
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        ORDU’da geçen yıl ağustos ayında elini kıyma makinesine kaptırdıktan sonra bileğinden aşağı ampute edilen Deniz Bayrak (32), protez eline kavuştu. Bayrak, “Benim bu elimi yaptıracak durumum yoktu. 3 tane kızım olduğu ve yardımlarla geçindiğim için elimi yaptıramayacaktım. Böyle gezecektim. Cumhurbaşkanımız Ordu’ya miting için geldiğinde durumumu ona anlattım. Allah razı olsun, hemen protez yaptırdılar” dedi.

        Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Deniz Bayrak, geçen yıl ağustos ayında çalıştığı kasap dükkanındaki kıyma makinesini temizlediği sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Acı içerisinde çığlık atan kadının yardımına, iş yerinde çalışan arkadaşları yetişti. Kıyma makinesinden eli kurtarılan Bayrak, ambulans ile hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Deniz Bayrak’ın eli, bileğinden itibaren ampute edildi. Protez el yaptıracak ekonomik durumu olmayan Deniz Bayrak, yaşadığı süreci 16 Şubat’ta Ordu’da düzenlenen mitingin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlattı. Erdoğan, Bayrak’a protez el yapılması için talimat verdi. Talimatın ardından Ankara’ya çağırılan Bayrak, Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından protez eline kavuştu.

        Bayrak, “2-3 defa hastaneye gidip geldim. Elimin ölçüleri alındı ve protez takıldı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi.

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