Fatsa'da iki katlı bina yandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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