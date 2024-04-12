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        Fatsa'da iki katlı bina yandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:21
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        Fatsa'da iki katlı bina yandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

        Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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