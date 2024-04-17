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        Ordu'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Ordu'da motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:47
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        Ordu'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Ordu'da motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, İsmail Ali Özyer (20) yönetimindeki 52 AED 924 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Ertuğrul Demirbaş'a çarptı.

        Kazada, Demirbaş ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mertcan Yaman yaralandı.

        Yaralanan 3 kişi, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Demirbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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